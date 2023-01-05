أخبار سوهاج اليوم.. زيارة رئاسية وافتتاح مشروعات تنموية

أخبار سوهاج اليوم الخميس، يتابعها الملايين من المواطنين بشتى بقاع جمهورية مصر العربية، لمشاهدة نتيجة التنمية الشاملة التي شهدتها المحافظة، بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها.

وتحصد محافظة سوهاج اليوم، ثمار مشروعات التنمية من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات وافتتاح بعضها، بينها مستشفى سوهاج التعليمي الجامعي الجديد وتفقد قرية أم دومة بمركز طما.

أخبار سوهاج اليوم

أخبار سوهاج اليوم الخميس، احتلتها قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتصبح قرية نموذجية، وبها وحدة صحية ونقطة إسعاف وتجديد مركز الشباب والمدرسة، إذ بدأت بها الزيارة الرئاسية، وتناول وسط أهلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفطار.

وتضمنت أخبار سوهاج اليوم، منشآت سيتم افتتاحها منها المستشفى التعليمي الجامعي الجديد لخدمة قطاع الصعيد بتكلفة أكثر من مليار جنيه، بطاقة 300 سرير و500 طالب وتضم مختلف التخصصات الطبية.

جامعة سوهاج الجديدة

فضلًا عن جامعة سوهاج الجديدة التي تضم 18 كلية تعمل حاليًا، وجاري إنشاء عدة كليات أخرى تختلف نسبة تنفيذها، فضلًا عن 20 مركزًا ووحدة بحثية.