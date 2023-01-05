مشاهد إنسانية للرئيس السيسي في الاحتفالات المختلفة: «جابر الخواطر»

مواقف عديدة جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع بعض أفراد شعبه، توضح مدى إنسانيته، ورغبته في جبر خواطرهم، حتى لو بكلمة، وجاء ذلك خلال الندوات والاحتفالات التي شهدتها مصر، وآخرها افتتاح بعض مشروعات حياة كريمة بقرية أم دومة بمركز طما محافظة سوهاج، اليوم، عندما دار بينه وبين سيدة مسنة حديث قصير ختمه بتقبيل رأسها، إضافة لوجبة إفطار جمعته مع أهالي القرية وبالتحديد الأطفال.

أهالي أبطال أكتوبر

لم يكن هذا الموقف هو الأول من نوعه، بل جبر الخواطر صفة أساسية في الرئيس السيسي، وخلال الندوة التثقيفية لأبطال حرب أكتوبر، قبّل رؤوس بعض الأهالي، وقال بعض الكلمات بابتسامة جميلة بثت الطمأنينة في نفوسهم، فضلًا عن إحدى زياراته لأكاديمية الشرطة، إذ استوقفته سيدة مسنة، وهي والدة أحد الطلاب، ودار حديث قصير بينها وبين الرئيس الذي قبل رأسها واحتضنها.

الرقة في التعامل مع ذوي الهمم

كما شهد حفل «قادرون باختلاف» في نسخته الرابعة، مشهدًا إنسانيًا مؤثرًا، إذ تخطى أحد الشباب من ذوي الهمم، صفوف الحاضرين في الحفل، ووصل إلى الرئيس، وسلم عليه واحتضنه.

احتفالية الأم المثالية

وتستمر مواقف الرئيس السيسي، تعبر عن شخصيته المحببة للقلوب، وفي احتفالية الأم المثالية، تقدمت إليه إحدى السيدات المُسنات، المكرمات في الحفل، ودار بينهما حديث قصير اختتمه بقبلة على رأسها، فما كان من السيدة إلا أنها احتضنته فرحة بجبر خاطرها معبرة عن مدى سعادتها، قائلة: «أنت ابني».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية في محافظة سوهاج، المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحدث السيسي خلال لقائه مع عدد من متطوعي «حياة كريمة» قائلًا: «لسه فيه مرحلة تانية ومرحلة ثالثة، وإحنا وعدنا الناس، في ريف مصر كله إننا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم إن شاء الله وبكل اللي بيطوع».