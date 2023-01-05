السيسي: الإنجازات التي تحققت قادرة على تحويل الحلم إلى حقيقة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لحضور افتتاحات المشروعات القومية في سوهاج، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله سنة سعيدة وطيبة علينا بأمر الله سبحانه وتعالى»

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، «من حسن الطالع ومن دواعي سروري أن أستهل زيارتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد بزيارة سوهاج قلب صعيد مصر الطيب أرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السنين حين شرع أجدادنا بعمارة الأرض وبناءها».

السيسي: جذور المصريين الراسخة في التاريخ تلهم الثبات نحو المستقبل

وتابع: «ولا أخفي عليكم بالغ سعادتي بوجودي وسط أهل سوهاج بصفة خاصة والصعيد بصفة عامة، لا سيما وهم أهل الكرم والطيبة والشهامة، وأوجه تحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري، ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو مستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة».

وواصل: «إن الفخر بلغ به مبلغا ونحن نشهد معا تلك الإنجازات تتحقق والحلم الكبير لوطننا بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض، وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافية ومتكاملة قطاعيا، وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل».

السيسي: ماضون قدما في مسيرة تطوير صعيد مصر

وأفاد: «وازداد فخري بأن نشهد معا ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن وفي مقدمتها صعيدنا الطيب، والذي عاني كثيرا، لذلك كانت توجيهاتي واضحة لكل أجهزة الدولة بوضع تنمية الصعيد في أولوياتها وتكامل جهودنا لتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن، سواء على مستوى الخدمات المقدمة له، خاصةً في مجالي الصحة والتعليم أو لبناء وتطوير البنية التحتية بالتوازي مع المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها لتعزيز أصول الدولة ورفع قيمتها لدعم الاقتصادي».

وأضاف: «أؤكد لكم بشكل قاطع وبإرادة حقيقية بأننا ماضون قدما في مسيرة تطوير صعيد مصر، والعمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لأهالينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة».