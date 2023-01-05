أهالي «أم دومة» بسوهاج: «وجود الرئيس شرف لينا وفرحة كبيرة»

أيام وليال عديدة من الاستعدادات اللازمة، الجميع يعمل على قلب رجل واحد، حدث اجتمع فيه المسؤل والمواطن، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أرض محافظة سوهاج وبالتحديد قرية «أم دومة» بطما، لحضور فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.

رد فعل أهالي سوهاج

فرحة عارمة سيطرت على أهالي قرية أم دومة، عقب سماعهم خبر قدوم الرئيس السيسي إلى بلدتهم، تمهيدًا لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.

«وجود الرئيس شرف للسوهاجية»

في الساعات الأولى من صباح اليوم، حركة قوية داخل قرية لأم دومة، وتحلق فوق سمائها العديد من الطائرات؛ تعلن عن فرحتها بقدوم الرئيس لها، «وجود الريس عندنا شرف لينا ولكل سوهاج، أنا مش مصدق إني شوفته بلدنا اليوم في عيد» حسب ما رواه صدقي همام، أحد أهالي القرية، خلال حديثه مع «الوطن».

وقال أحمد السيد، أنه يشعر بالفخر كونه ينتمي لقرية أم دومة، موضحا أن القرية تعيش في حالة من الازدهار منذ بدأ تنفيذ مشروعات حياة كريمة بها، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث إلا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«يوم لا ينسي في تاريخ طما وبالأخص قرية أم دومة، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي» حسب ما رواه داود محمد، موضحًا أنه لم يشاهد القرية بهذا الشكل من قبل، كما أنه شديد الفخر والاعتزاز بكونه من سوهاج، وبالتحديد من القرية النموذجية، حسب ما أطلق عليها في عهد الرئيس السيسي.

قرية أم دومة ستضاف على الخريطة

وأضاف أحمد مظهر، أن قريته أم دومة ستضاف على الخريطة بكم النجاح الذي شاهده اليوم، «النهارده يوم يذكر في التاريخ، كفاية أن مصر كلها عرفت أن في قرية اسمها أم دومة في سوهاج، دا فخر وشرف لينا وللمحافظة كلها» حسب تعبيره.