كشف ملابسات تداول فيديو مشاجرة مجموعة من الأشخاص بالشرقية

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو على فيسبوك، يتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بمدينة العاشر في رمضان بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من ثلاثة أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة، ومقيمين بدائرة القسم، بقيام سيدتين وعامل بالتعدي عليهم، وإحداث إصابتهم نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

قامت على إثرها إحدى السيدات المشكو في حقها، بالاستعانة بالعامل، فأطلق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط العامل وسيدة، وبحوزة الأول السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بالجريمة، لذات السبب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.