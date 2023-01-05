سوهاج في الصورة «أجدع ناس».. نهضة تاريخية في «قلب الصعيد» (ملف خاص)

عاش أبناء الصعيد لسنوات يعانون إحساس التهميش والسقوط سهواً أو عمداً من دائرة حسابات السلطة ومؤسساتها، واعتادوا مواجهة الحياة الصعبة ونقص الخدمات، مستعينين بقدرتهم على التعايش والتحمّل لأصعب الظروف. لكن الحال تبدل، إذ بات الصعيد يتصدر دائرة التنمية، وقفز لصدارة المشروعات التنموية العملاقة، وأصبح الحديث عن مشروعات تتكلف المليارات هو جزء من مخطط دائم ومتكامل لتغيير وجه الحياة فى محافظات الجنوب.

الرئيس يفتتح عددا من المشروعات التنموية وسط فرحة أهالي المحافظة

الصعيد يحظى اليوم باهتمام كبير من القيادة السياسية، لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية ورفع جودة ومستوى الخدمات فى جميع القطاعات والمجالات، والمساهمة فى توفير فرص عمل لأبناء الجنوب، فمنذ تولى القيادة السياسية المسئولية فى عام 2014 وحتى الآن، قفزت محافظات الصعيد إلى رأس أولويات الدولة بمختلف مؤسساتها، وحظى «الإقليم» باهتمام كبير ما أسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجّهة من الدولة إلى الصعيد.

أصبح الصعيد ركناً مهماً من أركان التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وهو ما يجرى ترجمته عبر مشروعات وافتتاحات رئاسية تتوالى، مشروعات يتكامل بعضها مع بعض لتصنع حالة جديدة وتسهم فى بناء طاقة أمل وإنسان يثق فى دعم الدولة لأحلامه وطموحاته، ورغبة صادقة من جميع المؤسسات فى أن تعينه على الوصول لبر الحياة الكريمة.