إحباط محاولة تخريبية في «مقاطعة تشيليابينسك» الروسية

تمكنت السلطات الأمنية الروسية من إلقاء القبض على 3 مخربين أثناء محاولتهم تعطيل عمل محطة جر فرعية في إحدى محطات السكك الحديدية لسكة حديد جنوب الأورال في «مقاطعة تشيليابينسك»، وقال مصدر في هيئات حماية القانون، إن عناصر جهاز الأمن الفدرالي، ضبطوا في مكان ارتكاب الجريمة عبوة بنزين وأسطوانة غاز وموقد وأشياء أخرى.

حبس المخربين لمدة شهرين على ذمة التحقيق

وأشار المصدر الروسي، إلى حبس المخربين، لمدة شهرين على ذمة التحقيق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن «واشنطن» تدرس خيار إجراء تدريب قتالي للجيش الأوكراني على استخدام نظام «باتريوت» للدفاع الجوي على الأراضي الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية باتريك رايدر، إن بلاده عازمة الإعلان، اليوم الجمعة، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا، تشمل عربات المشاة القتالية «برادلي»، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن «البنتاجون»، سيعرض في الأيام القليلة المقبلة، بيانات إضافية حول توقيت التدريب القتالي للقوات المسلحة الأوكرانية على استخدام العربات.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع مع أعضاء حكومته، إن فعالية «باتريوت» في أوكرانيا ملموسة بالفع ،رغم من أنه وفقًا للأرقام الرسمية، لم يتم تسليم بطارية الصواريخ غلى «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»» الروسية.

الخارجية البريطانية: على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، إن على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا ووضع حد لهجماتها ضد المدنيين، مضيفا إن الهدنة الروسية لن تساعد في دعم آفاق السلام في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، رصدت شركة «ماكسار»الأمريكية للتصوير بالأقمار الاصطناعية، في صور حجم الدمار الهائل الذي لحق بمدينة «باخموت» الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأظهرت صور «ماكسار»، مبان تحولت إلى أكوام من الرماد، وحفر في الأرض جراء سقوط القذائف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.