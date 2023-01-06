النشرة الدولية: «النواب» الأمريكي يصوت على اختيار رئيسًا للمجلس.. اليوم

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية 3 أحداث مهمة، أبرزها فشل «النواب» الأمريكي، في اختيار رئيس للمجلس، لليوم الثالث على التوالي، وإعلانه استئناف منتصف التصويت على انتخاب الرئيس، اليوم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مكارثي يفشل في الحصول على 218 صوتًا لرئاسة المجلس

وأمس الخميس، فشل النائب الجمهوري كيفن مكارثي في تأمين الأصوات للفوز برئاسة مجلس «النواب» الأمريكي، رغم التصويت 5 مرات خلال الجلسة، ولم يتمكن مكارثي، من الحصول على 218 صوتًا يحتاجها للفوز برئاسة مجلس «النواب»، الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدوره، يصل الرئيس جو بايدن، بعد غد الأحد، إلى المكسيك، لبدء زيارة رسمية للبلاد، قبل يوم واحد من الموعد الأساسي لبدء الزيارة، فيما سيكون تعزيز الوضع على الحدود «الأمريكية المكسيكية» في قلب المناقشات مع نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

للمرة الأولى.. بايدن سيتوجه إلى مدينة «إل باسو» بـ«تكساس»

وقبل زيارة بايدن إلى المكسيك، سيتوجه الرئيس الأمريكي، للمرة الأولى إلى مدينة «إل باسو» بـ«ولاية تكساس» الواقعة وسط جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس المكسيك أندريس أوبرادور، استضافة بلاده اجتماعات مع بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في العاصمة «مكسيكو سيتي» مطلع العام الجاري 2023، مشيرا إلى أن قمة أمريكا الشمالية المخطط لعقدها في 9 و10 يناير الجاري ستتضمن اجتماعات ثنائية مع البلدين.

وفي وقت سابق، وجه بايدن، في خطاب ألقاه من «البيت الأبيض»، رسالة جمعت بين الحزم والإنسانية بشأن الهجرة، وخاطب الرئيس الأمريكي المهاجرين، قائلا: «لا تأتوا إلى الحدود إن لم تكونوا قد اتبعتم قبل ذلك الإجراءات القانونية للدخول بصورة شرعية»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

بايدن يصف نظام الهجرة في بلاده بالمعطل

وتعهد بايدن، بإصلاح نظام الهجرة في بلاده وأقر الرئيس الأمريكي، بأن المشكلة الصعبة لن تحل بين ليلة وضحاها، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظام الهجرة في بلاده بالمعطل، وانتقد الجمهوريين المتشددين، متهما إياهم بـالديماجوجية إزاء أزمة الهجرة.

من جانبها، توفيت أكبر امرأة معمرة في الولايات المتحدة الأمريكية «بيسي هندريكس»، عن عمر يناهز 115 عامًا، وقالت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إن هندريكس، ولدت في 7 نوفمبر 1907 في «ولاية أيوا»، الواقعة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية.