وزير الخارجية الأوكراني: ندخل مرحلة حاسمة في الأزمة مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، أن بلاده تدخل مرحلة حاسمة في الأزمة مع روسيا وأن فريقها الدبلوماسي وقواتها المسلحة تمكنا من إقناع الحلفاء بأن زمن حظر الأسلحة قد انتهى.

وقال كوليبا، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية الرسمية، أنه سيكون هناك المزيد من الأخبار الجيدة حول إمدادات الأسلحة لأوكرانيا في الفترة المقبلة.

مركبات مدرعة قوية للدفاع

وأشارت «يوكرينفورم» إلى تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الأخير بأن بلاده ستمتلك بطارية باتريوت أخرى ومركبات مدرعة قوية للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

ألمانيا تعترض صواريخ روسيا

وأكد زيلينسكي، في حسابه على «تويتر» أن ألمانيا تقدم مساهمة كبيرة لبلاده في اعتراض صواريخ روسيا، قائلا: «شكرًا على قرار تزويد أوكرانيا ببطارية من نظام الدفاع الجوي باتريوت هذا بخلاف نظام IRIS-T الذي تم تسليمه سابقًا ومدفع Gepard المضاد للطائرات، لذلك فإن ألمانيا تقدم مساهمة حاسمة في اعتراض جميع الصواريخ الروسية».