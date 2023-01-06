قناة القاهرة الإخبارية تسلط الضوء على مبادرة «يوم دون سيارة» بالجزائر

أطلقت السلطات الجزائرية مبادرة «يوم دون سيارة»، وتحديدا يوم الجمعة، لترسيخ ثقافةَ الحفاظ على البيئة في شوارع العاصمة، التي تدخلها 3 ملايين سيارة يوم الإجازة الرسمية فقط، حيث امتدت على مدار 3 أسابيع، حيث شهد يوم الجمعة أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية وهو ما يؤدي إلى إحداث التوازن عبر الحفاظ على البيئة ورفع الوعي لدى المواطنين والتلاميذ بأهمية الحفاظ على البيئة بشكل فردي ومؤسسي.

واستعرض برنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، مزايا المبادرة، حيث تعتبر مفيدة من عدة أوجه، فبجانب حفاظها على البيئة فهي تمنح السكان مساحة أكبر للحركة دون وسائل نقل، ما يساعد على تحسين الصحة العامة.

ويعد اليوم دون سيارات شكلا من أشكال التوعية بالاستغناء عن السيارات في المسافات القريبة، وتوفيرا تكلفة الوقود، ونشر ثقافة المشي خاصة بين الشباب، أو استخدام الدراجات.

وطالبت الحكومة المواطنين في الجزائر استعمال وسائل النقل التي خصصتها الدولة مثل المترو والحافلات العمومية، حيث تستهدف السلطات الجزائرية الحفاظ على البيئة منذ سنوات، في إطار مساعيها نحو التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، حيث تتزامن المبادرة مع العطلة الرسمية للمدارس.