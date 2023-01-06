ضبط مخالفات في 21 مخبزا خلال حملات تموينية بالدقهلية

ضبطت حملة تموينية في الدقهلية مخالفات في 21 مخبزا بينها 10 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحت إشراف علي حسن، مدير عام شؤن التجارة والرقابة.

وبحسب بيان مديرية تموين الدقهلية، تكونت الحملة اليوم الجمعة من محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، ومصطفى عوض، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وذلك بناحية مركزي دكرنس والمنصورة.

ضبط مخالفات في 21 مخبزا بالدقهلية

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات في 21 مخبزا بينها 10 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط 8 مخابز للتصرف في الدقيق المدعم بإجمالي 46 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما بما يعادل 2.3 طن، وضبط 3 مخابز لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات يومية على الأسواق

وقال السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات تأتي في إطار حرص مديرية التموين على المتابعة المستمرة لكافة المنشآت التموينية وسير منظومة الخبز وتأدية مهامها بتفاني وإخلاص وأداء متميز وتشكيل الحملات بشكل يومي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.