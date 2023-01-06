«الزراعة»: نستهدف زراعة 4 ملايين فدان بالقمح هذا العام «فيديو»

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن فصل الشتاء يشهد زراعة مجموعة من المحاصيل التي تتأقلم مع انخفاض درجات الحرارة، لكن انخفاض درجات الحرارة عند حد معين يعيق نمو المحاصيل ويؤثر عليها تأثيرا سلبيا.

عمليات زراعية للحد من تأثير انخفاض درجات الحرارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ هناك مجموعة من العمليات الزراعية المتبعة للحد من تأثير انخفاض درجات الحرارة والبرودة، وتتمثل في تقارب فترات الري والمعاملات السمادية التي تخفض من تأثير البرودة على النباتات، إلى جانب زراعة بعض النباتات المحمية ببعضها البعض.

مدى حراري للنباتات

وتابع، أن جميع النباتات لها مدى حراري معين، وعند الانخفاض بدرجات حرارة معينة عن هذا المدى، فإن النباتات تتأثر سلبا، كما تطرق إلى المحاصيل الاستراتيجية في فصل الشتاء، موضحًا أن القمح أهمها، إذ أن الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توليه اهتماما كبيرا.

وواصل: «في العام الماضي زرعنا 3.6 ملايين فدان، وفي هذا العام نطمح إلى زراعة 4 ملايين قمح بمجهودات المزارع المصري».

وأكد أن الزراعة ليست كافية – بمفردها- لأنه لابد من الحفاظ على إنتاجنا من الآفات الحشرية والمرضية والحشائش، التي لو أهملت مكافحتها قد تؤدي إلى ضرر في المحصول وخسائر تتعدى 30%، لذل وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواجد الدائم مع المزارعين للوقوف على حجم الضرر الناتج من الآفات الزراعية.