7 حالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد.. احذر فسخ العقد

أعلنت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 7 حالات يحق لشركة الكهرباء فسخ العقد ورفع العداد من المنزل.

أسباب رفع عداد الكهرباء

وكشفت شركة الكهرباء عن بعض اللغط والأخطاء المتداولة فيما يخص أسباب رفع عداد الكهرباء حتى لا يتعرض بعض المواطنين لقيام شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بإصدار تعليمات برفع عداد الكهرباء الخاص بالمخالفين أو الممتنعين عن سداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم.

الحالة الأولى

- في حالة قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

الحالة الثانية

- لشركة الكهرباء الحق في قطع التغذیة الكھربائیة، ورفع العداد، وفسخ عقد التوريد في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغییر أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصيل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

الحاله الثالثة

- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخيرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاريخ التعاقد، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.

الحالة الرابعة

- قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة.

الحالة الخامسة

- رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة.

الحالة السادسة

- تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 یومًا من تاريخ المطالبة.

الحالة السابعة

- قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التوريد في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.

شكاوى الكهرباء

وفي حالة إذا تم رفع عداد الكهرباء مع عدم ارتكاب أي من الأخطاء التي تم التحذير منها يحق للمواطن استعادة العداد، يمكن لأي مواطن متضرر التوجه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيث يتم اللجوء له لتقديم الشكوى ثم يقوم على الفور ببحثها والعمل على حلها.