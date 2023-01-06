انتشال سيارة ملاكي اصطدمت بعمود إنارة وانقلبت في ترعة بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية بقرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، من انتشال سيارة ملاكي اصطدمت بعمود إنارة وانقلبت في ترعة بجانب الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان»، ما أسفر عن إصابة شخصين.

اصطدام سيارة بعمود إنارة

تلقت اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدي إلى انقلابها بترعة جانبية بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان»، ونتج عن ذلك إصابة شخصين.

نقل مصابين اثنين للمستشفى

دفعت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص، بلودر لانتشال السيارة من الترعة، وتم نقل المصابين وعددهم 2 إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار شركة كهرباء مصر الوسطى لإصلاح عمود الإنارة وإعادة التيار بالخط الرئيسي، وتباشر النيابة العامة التحقيق.