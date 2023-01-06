إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب 15 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إيقاف السيارة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 15 شخصا

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 15 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة، وتنوعت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وذلك على طريق أسيوط الغربي، أمام مطلع الكيلو 55 اتجاه محافظة أسيوط، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة عقب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، فضلًا عن كثافة الشبورة على الطريق.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال، تمهيدًا لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم بحسب إصاباتهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.