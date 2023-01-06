إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ودراجة نارية بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثين منفصلين اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، ودراجة نارية بالطريق الزراعي السريع أمام مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة نقل بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية البرشا أمام مركز ملوي، ما أسفر عن إصابة «رزق أنور رزق»، 31 عاما، مندوب مبيعات، و«كيرلس بشرى ملاك»، 26 عاما، سائق، ويقيمان بمركز ملوي، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاي، بانقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان» أمام قرية الكوادي، ما أسفر عن إصابة «أحمد سلطان عبد العظيم»، 33 عاما، و«علي أحمد طارق»، 30 عاما، بكدمات واشتباه ارتجاج وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادثين، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة النقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.