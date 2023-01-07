تفاصيل إعلان تخصيص أراضٍ للاستثمار في العبور بنظام التخصيص المباشر

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن فتح باب التقدم للحصول على أراضٍ بنظام التخصيص المباشر لشهر يناير عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد حيث جرى فتح الباب وسيستمر تلقي الطلبات حتى 15 يناير الجاري.

«الوطن» تستعرض إعلان توفير أراضي الاستثمار في مدينة العبور وخريطة للأراضي المتاحة ومواقعها وكيفية الحصول عليها..

خريطة أراضي الاستثمار بالتخصيص المباشر في مدينة العبور

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، في بيان له، إن قطع الأراضي المتاحة لشهر يناير بنظام التخصيص المباشر هي..

- قطعتين رقم 21-22 بلوك 28049 بالحي الثالث بالمستثمر الصغير (2) بمساحة 1264.6م بنشاط تجاري- إداري بسعر (10660 جنيها للمتر المسطح ومدة تنفيذالمشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض و الاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (30%) من مساحة الارض و يسمح بدور ببدروم +أرضي +3 ادوار متكررة مع الالتزام بقيود القوات المسلحة بالمنطقة (12)م.

- قطعة ارض رقم (34)بلوك 16080بالحي الخامس بنشاط(حضانة) بمساحة1252.91م٢ بسعر 9925 للمتر المسطح و مدة تنفيذ المشروع(3) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض و الاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن 30% من مساحة الأرض وطبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و يسمح بدور أرضي+اول اداري فقط.

- قطعة ارض رقم (22)بلوك 18093بالحي التاسع بنشاط(تجاري) بمساحة 972.72م٢ بسعر 20445 جنيه للمتر المسطح و مدة تنفيذ المشروع(3) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض و الاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من مساحة الأرض وطبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و يسمح( بدورم جراچ+ أرضي+دورين متكررين.

أرض نشاط نادٍ اجتماعي

وفي نفس السياق تم اتاحة قطعة الارض رقم 32 بلوك 17054بالحي العائلي بمساحة4438.10 متر مربع بنشاط نادي اجتماعي بسعر 3070 جنيه للمتر المسطح و مدة تنفيذ المشروع(3) سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض و الاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن ٢٠% من مساحة الأرض وطبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويسمح بدور ببدروم و أرضي و دورين متكررين مع الالتزام بقيود القوات المسلحة بالمنطقة 12م

كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر

وأكد المهندس رئيس الجهاز في بيانه أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب اجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإنترنت.