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مدير المجمع الزراعي بقرية أم دومة في سوهاج لقناة الحياة: يوفر السماد والتقاوي

كتب:

محمد عزالدين
09:49 م | الجمعة 06 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

كشف المهندس محمد يوسف، مدير مشروع مجمع الخدمات الزراعية في قرية أم دومة بسوهاج، تفاصيل المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف «يوسف» خلال لقاء ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة «الحياة»، أن المركز الزراعي مكون من طابقين على مساحة 185 مترا، والدور الأرضي عبارة عن مكتب للموظفين، إضافة لمخزن للسماد والتقاوي.

وأشار إلى أن القرية لم تكن بها جمعية زراعية توفر السماد للمزارعين قبل مبادرة «حياة كريمة»، لكن حاليا توجد جمعية زراعية تسهل عليه الحصول على السماد والتقاوي منها.

ولفت إلى أن الدور العلوي يتكون من قاعة اجتماعات، الهدف منها التوعية والإرشاد الزراعي، وتنمية فكر المزارع والمواطن الريفي، ليحصل على فكرة عن كيفية تنمية محاصيله وزيادة إنتاج الفدان، وهذا هو الهدف الأساسي من المشروع.

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