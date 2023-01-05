متسابق بـ«كابيتانو مصر»: نفسي أحقق حلم والدي الراحل بالفوز في المسابقة

كشف المتسابق في كابيتانو مصر محمد إسماعيل، عن أمنيته فى الفوز فى البرنامج، لأنها أمنية والده الراحل الذي كان يشجعه دائما على ممارسة كرة القدم.

وقال محمد إسماعيل ابن محافظة الشرقية: «والدي كان مؤمن إنى هاكون لعيب كبير وعندى أمل أكون كابيتانو مصر، وهاكون لفضل مساندة والدتي».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب كابيتانو مصر التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.