بعد طرح «يا خسارة».. موسى يحصد العديد من الإشادات: «صوت وأداء عالي»

استطاع المطرب موسى، أن يحقق مشاهدات مرتفعة بأغنيته الجديدة «يا خسارة»، والتي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«السهل الممتنع» من كلمات حسام طنطاوي

ونال موسى العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عقب طرحه فيديو كليب أغنية «يا خسارة»، وكان من أبرز التعليقات: «الأغنية حلوة جدا، أداء رائع، صوتك تحفه، إحساسك جميل يا موسى، أغنية الشتاء برافو موسى، صوتك مميز ومختلف ورائع بجد، صوتك وأداء عالي»، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بالأغنية وصوت موسي.

يشار إلى أن أغنية «يا خسارة»، من كلمات وألحان كريم الصباغ، توزيع الموزع الأجنبي Hamrah، ميكس وماسترينج أسامة طارق، منتج منفذ طارق الأحمدي، مدير تصوير جود، وإخراج ميدو عماد.

وتقول كلمات الأغنية:

راح فين كلامك لما كنتي ف دايبة

راح فين سلامك لما كان ف إيديكي رعشة

راح فين حضنك اللي كان مليان بلهفة

ما هو هو نفس الحضن اللي انتي منه خايفة

وكان المطرب موسى قد طرح مؤخرًا كليب أغنية «السهل الممتنع»، والأغنية حققت وقت طرحها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات حسام طنطاوي، ومانو أوزامو، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كما احتفل مؤخرًا المطرب موسى بخطوبته على الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك بالتزامن مع عرض أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، واقتصر حينها الحضور على أفراد عائلة العروسين فقط.