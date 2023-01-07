بدء تدريب القوات الأوكرانية على باتريوت في وقت لاحق من يناير الجاري

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، أن تدريب القوات الأوكرانية على نظام «باتريوت» للدفاع الجوي الصاروخي، سيبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، إن التدريب على استخدام «باتريوت» سيستغرق عدة أشهر.

«كييف»: 7310 صواريخ ما تبقى لدى روسيا من الصواريخ التكتيكية

من جانبه، أشار وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، في «إنفوجرافيك» إلى وجود 536 صاروخا استراتيجيا لدى روسيا من مختلف الأنواع تمثل «19%» من إجمالي ما كان لدى «موسكو» من الأسلحة في فترة ما قبل الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف ريزنيكوف، أن ما تبقى لدى روسيا من الصواريخ التكتيكية، 7310 صواريخ «78%»، موضحا أنه بقي لدى «موسكو»، فقط 90 طائرة بدون طيار «جيران».

أوستن: مستعدون لمواصلة تشجيع الحلفاء على تقديم دعم إضافي لـ«كييف»

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أن الوزير لويد أوستن، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف لمناقشة حزمة مساعدات «واشنطن» العسكرية لـ«كييف» واحتمالات الحصول على دعم جديد في هذا المجال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأبلغ أوستن، ريزنيكوف، عن استعداد بلاده لمواصلة تشجيع الحلفاء على تقديم دعم إضافي لـ«كييف» في المجال العسكري

من جانبها، واصلت «وكالة الطاقة الذرية»، مناقشة الوضع في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية مع «موسكو» و«كييف» بهدف الاتفاق على منطقة حماية وتنفيذها حول المنشأة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت «وكالة الطاقة الذرية»، في بيان، إلى أن العمل على استعادة خط الطاقة الاحتياطية في محطة «زابوريجيا» النووية، الذي بدأت في 30 ديسمبر من العام الماضي 2022، لم يكتمل بعد.

من جانبه قال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن الوضع يظهر مرة أخرى الحاجة إلى وقف جميع الأعمال العسكرية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على السلامة والأمن النوويين لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية على الفور.