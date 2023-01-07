إصابة ربة منزل في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بمركز ملوي

أصيبت ربة منزل إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي، على الطريق الزراعي السريع قبلي بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا.

تصادم سيارتين بمدينة ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «4152 ن ا د» ميكروباص، و«3857 ن د ج» ملاكي، بالطريق الزراعي السريع قبلي بنك مصر بمدينة ملوي.

نقل ربة منزل للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص، تبين أن السيارة الميكروباص اصطدمت بالملاكي من الخلف بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة «صابرين أنور مهني»، 50 عاما، ربة منزل، تقيم بمركز ديرمواس، باشتباه كسر باليد والساق، وتم نقلها لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة بالطريق الزراعي، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.