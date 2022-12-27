10 تصريحات من مستشار الرئيس عن تطورات كورونا وإنتاج الأكسجين الطبي

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر وتطعيم لقاح كوفيد 19 والإنفلونزا، بجانب تفاصيل المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا سيما فيما يتعلق بمصانع إنتاج الغازات الطبية والصناعة.

زيادة إنتاج مصر من الأكسجين الطبي

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة، خلال حديثه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وذلك في النقاط التالية:

1- افتتاح مصانع الأكسجين في مصر تم من خلال فكر استراتيجي رائع.

2- المصانع توفر غاز الأكسجين الطبي وتعمل على زيادة القدرة الإنتاجية في مصر.

3- تطعيم الإنفلونزا متاح ولكن حسب إرشادات الطبيب.

4- الرئيس السيسي يتحدث دائما عن توافر كل المستلزمات وما نحتاجه محليا، لضمان مواجهة أي ظروف طارئة.

5- منظومة التأمين الصحي الشامل بمثابة تأمين صحي واجتماعي للمواطنين.

الفيروسات التنفسية كثيرة

6- الفيروسات التنفسية كثيرة جدا، ودائما ما تشابه الأنفلونزا.

7- فيروس كورونا لا يزال موجود عالميا.

8- الوضع الوبائي في مصر فعدد حالات كورونا من بسيطة إلى متوسطة.

9- انخفاض في حالات دخول المستشفيات، والوفيات صفر خلال الفترة الماضية.

10- هناك العديد من الفيروسات التنفسية وهي معلومة لنا وهناك أنواع كثيرة من فيروس الانفلونزا.