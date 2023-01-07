آخر موعد لمسابقة إبداع الشباب بمجالات الصحافة والثقافة لعام 2023

جددت جمعية «المرأة والمجتمع» الدعوة للمشاركة في مسابقة «إبداع الشباب بمجالات الصحافة والثقافة والفنون لعام 2023»، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في المسابقة، يوم 15 يناير الجاري.

برامج مبادرة «تمكين»

وقالت الجمعية في بيان، إن الجوائز تأتي في إطار برامج مبادرة «تمكين» التي أطلقتها جمعية المرأة والمجتمع في مارس 2015، التي تشجع إبداع الشباب والتفاعل والتخصص والاهتمام بقضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة وتمكين المرأة في مسابقة هي الأولى من نوعها.

أضافت أنه يجري تناول العمل الإبداعي من تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة ومواجهة التغيرات المناخية في المسابقة لعام 2023، ويجري اختيار الأعمال الفائزة من لجنة تحكيم من متخصصين وشخصيات عامة.

وتهدف الجائزة إلي إحداث نقلة نوعية في تناول قضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة وتمكين المرأة و إبراز الدور الحيوي للصحافة والثقافة والفنون بأدواته المختلفة في تكوين و تشكيل حياة أفضل للمتحررات من الأمية و رفع الوعي وتأثيره علي المجتمعات المحلية وبناء أجيال جديدة من الشباب مناصرة لحركة تعليم الكبار و تمكين المرأة و التعلم مدي الحياة .

يتم تناول العمل الإبداعي تعليم الكبار والتعلم مدي الحياة ومواجهة التغييرات المناخية تطلق المسابقة لعام 2023 للصحافة و الإعلام و الراديو و شبكات التواصل الاجتماعي يتم اختيار الأعمال الفائزة من لجنة تحكيم من المتخصصين و الشخصيات العامة .

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