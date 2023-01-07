محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله الأنبا يوحنا، أسقف مطرانية شمال الجيزة.

زيادة أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن

وأكد محافظ الجيزة على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

وعبر محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للأنباء يوحنا والأخوة الأقباط، مقدما أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بدوام الصحة والسداد.

عيد الميلاد المجيد

من جانبه أبدى الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها، سعادته بزيارة وفد محافظة الجيزة مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

رافق محافظ الجيزة خلال زيارته اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وقيادات مديرية أمن الجيزة ومديري مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والصحة والزراعة والطب البيطري ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء العجوزة والدقي.