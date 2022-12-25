محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفد المحافظة لزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك بالجيزة، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، والأب القمص ميلاد موسى، راعي الكنيسة.

الدولة المصرية قادرة على تخطي الصعاب

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، أن محافظ الجيزة أعرب عن سعادته لتواجده والوفد المرافق لتقديم التهنئة للحضور، مؤكداً أن ما انتهجته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تقاليد لمشاركة جموع الشعب المصري بالأعياد والمناسبات الدينية نجحت في جعل تلك المناسبات أعياد لجميع المصريين، يتبادل فيها الجميع التهنئة وتعم مظاهر البهجة والاحتفال أرجاء الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة بوحدة ووعي شعبها أن تتخطى جميع الصعاب والتحديات، متمنيا أن تنعم مصر واهلها بالخير والرخاء.

إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه

من جانبه قدم نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، الشكر لمحافظ الجيزة والوفد المرافق على التهنئة، مؤكدا أن هذا الحرص على المشاركة وتبادل التهنئة يعد أهم داعم لصلابة المجتمع المصري بمختلف طوائفه، والذي أثار بوحدته ولا يزال اندهاش وإعجاب أعضاء البعثات والوفود الأجنبية الزائرة لمصر، لما يلتمسوه من صدق المحبة وحرص الجميع على إعلاء مصلحة الوطن وحفظ أمنه.

المشاركون في التهنئة

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتيسير عبدالفتاح، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورئيس حي جنوب الجيزة، ومدير مديرية الأوقاف بالجيزة، ورئيس منطقة الجيزة الأزهرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء أمانات الأحزاب بالجيزة، وممثلي المجلس القومي للمرأة.