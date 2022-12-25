الأنبا توماس يستقبل محافظ الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل الأنبا توماس عدلي، مُطران الجيزة والفيوم وبني سويف، في كنيسة مار جرجرس للأقباط الكاثوليك بالجيزة، اللّواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رأس وفد رفيع المستوى، من القيادات السّياسيّة من مجلسي النّواب، والشيّوخ، والتّنفيذيّة، والأمنيّة، ورجال الدّين من الأزهر الشّريف، ووزارة الأوقاف، وذلك للتّهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وفي كلمته، قدّم اللواء أحمد راشد، التهنئة باسم الوفد المرافق، لشعب الأقباط الكاثوليك في المحافظة في شخص الأنبا توماس، بمناسبة عيد الميلاد، قائلا إنّ مثل هذا المناسبات مقدّسة تجمع أبناء الوطن.

من جانبه، شكر الأنبا توماس، المحافظ، على حضوره الدّائم في المناسبات، كما قدّم الشّكر على الجهد الكبير المبذول من قِبل المحافظة في خدمة المواطنين في جميع المجالات وعلى كلّ الأصعدة، داعيًّا أن يحفظ كلّ المسؤولين من كلّ سوء وأن يبارك حياتهم وأسرهم، ويكللّ كل مجهوداتهم بالنّجاح، مصلّيًّا أن يحفظ الله الوطن من كل سوء وتبقى مصر بلد الأمن والسّلام والرّخاء.

كان في الاستقبال القمُّص ميلاد موسى، راعي الكنيسة، ووكيل عام المطرانيّة، والأب فرنسيس وجدي، الرّاعي المساعد، وأعضاء مجلس الكنيسة، وشعب الرّعيّة.