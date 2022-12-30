محافظ الجيزة يتابع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

تحقيق السيولة المرورية

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن جولة المحافظ شملت تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي موجها رئيس حي العجوزة بتطوير ورفع كفاءة مسار الطريق السطحي وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة لتتكامل أعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع الحيوي .

طرح عدد من ساحات الانتظار بشارع النهضة لتنظيم عملها

كلف المحافظ رئيس حي جنوب برفع كفاءة طبقة الطريق بشارع حديقة الأورمان بالإضافة إلى طرح عدد من ساحات الانتظار بشارع النهضة لتنظيم عملها.

تكثيف حملات النظافة والتجريد بشوارع البحر الأعظم والنيل

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجريد بشوارع البحر الأعظم والنيل ومراد والبطل أحمد عبد العزيز وأسفل الطريق الدائري بالمنيب مع الصيانة الدورية لأرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدي على الطريق العام للمنشآت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المشاركون في جولة المحافظ

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وياسر سامي رئيس حي العجوزة وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب.