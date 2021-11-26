بعد إتاحة السفر المباشر للسعودية.. اعرف أسعار تذاكر الطيران من وإلى جدة

نبأ سار انتظره الكثير من الفئات في مصر والسعودية، إذ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من عدد من الدول المختلفة حول جميع أنحاء العالم من بينها مصر ودول أخرى تمثلت في «إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند» دون أن يكون هناك حاجة إلى قضاء 14 يومًا عزل منزلي.

الأمر الذي يسهل حركة التنقل بين تلك البلاد والسعودية بسهولة، وأصبح الراغبون في مصر بالسفر إلى جدة يبحثون عن الرحلات المتجهه إلى جدة، والبحث عن أسعارها أيضا، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أسعار رحلات الطيران من مصر إلى جدة والعكس صحيح، وفق الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، كالتالي:

أسعار رحلات الطيران من مصر إلى جدة

حددت الشركة أسعار رحلات الطيران المتجه إلى جدة، والتي تباينت وفق حسب اختلاف اليوم، كالتالي:

يوم السبت: حددت الشركة سعر رحلات الطيران لجدة يوم السبت ليكون 3 آلاف و335 جنيها مصريا.

يوم الأحد: حددت الشركة سعر رحلات الطيران يوم الأحد ليكون 2845 جنيها مصريا.

يوم الإثنين: حددت الشركة سعر رحلات الطيران يوم الإثنين ليكون 1885 جنيها مصريا.

- يوم الثلاثاء: حددت الشركة سعر رحلات الطيران يوم الثلاثاء ليكون 1936 جنيها مصريا.

- يوم الجمعة: حددت الشركة سعر رحلات الطيران يوم الجمعة ليكون 3485 جنيها مصريا.

ولم تذكر الشركة عبر موقعها الرسمي أسعار الرحلات ليومي الأربعاء والخميس، ما يشير إلى عدم وجود رحلات إلى جدة بهما.

أسعار رحلات الطيران من جدة إلى مصر

وهناك عدد من شركات الطيران الموجودة في السعودية والتي تنظم رحلاتها إلى مصر، وذكر موقع مصر للطيران أسعار تلك الرحلات والتي جاءت كالتالي:

- رحلات العربية للطيران: حددت الشركة سعر رحلات الطيران ليكون 885 جنيها مصريا.

- رحلات النيل للطيران: حددت الشركة سعر رحلات الطيران ليكون 1110 جنيهات مصرية.

- رحلات طيران ناس: حددت الشركة سعر رحلات الطيران ليكون 1354 جنيها مصريا.

- رحلات طيران السعودية: حددت الشركة سعر رحلات الطيران ليكون 2825 جنيها مصريا.