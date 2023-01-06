توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية تصل إلى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد السبت إلى الاثنين الموافق 9 يناير، إذ يسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن فرص سقوط الأمطار ستظل مستمرة يوم السبت بنسبة لا تزيد عن 30% على الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والسواحل الغربية.

ومن المتوقع أن يشهد يوم الأحد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وتمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويستمر تكون الشبورة الكثيفة أحيانا على مدن القناة والقاهرة الكبرى والطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ما يلي:

درجات الحرارة السبت 7 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 8 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

درجات الحرارة الإثنين 9 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11.