تجديد حبس المتهم بسرقة 3 ملايين و500 ألف جنيه في عين شمس 15يوما

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بسرقة 3 ملايين و800 ألف جنيه من داخل خزينة أحد الأشخاص في عين شمس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة عابدين بسرقة 3 ملايين و800 ألف جنيه من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمكتب محل الواقعة ومقيم في عين شمس.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر النافذة، وأقر بأنه على علم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة المكتب، واستولى على مبلغ مالي أكثر من 3,5 مليون جنيه من داخل خزينة المكتب، ولاذ بالفرار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال الخبير القانوني حسن شومان إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «شومان»، إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».