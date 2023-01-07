تنمية الصعيد.. الغاز الطبيعي يدخل قرية فاو غرب قنا ضمن «حياة كريمة»

خدمات متواصلة تضاف كل يوم في قرى محافظة قنا، ضمن خطة تنمية الصعيد وتطوير القرى الريف المصري ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحياة أفضل للمواطنين على مستوى الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة في قنا

وجاءت قنا ضمن محافظات الصعيد التي وصلتها مبادرة «حياة كريمة»، وتنوعت الخدمات والمشروعات التي عملت عليها الدولة لتغيير حياة المواطنين للأفضل، كان بينها توصيل الغاز الطبيعي فعليا إلى إحدى قرى مركز دشنا، ضمن الخطة الموضوعة، ليتحقق حلم الأهالي الذين كانوا يرونه بعيد المنال.

فرحة كبيرة بين أهالي قرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، بعدما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، في تصريحاته صحفية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1407 أمتار، وضغط تشغيل 4 بار، وتنفيذ عدد 1 تعدية دفع نفقي موجه HDD.

كما تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب في الساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 3670 مترا، شاملة تفرعات المنازل بقرية فاو غرب.

توصيل الغاز الطبيعي للأهالي

وبدأ أهالي قرية فاو غرب التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية مع الشركة لسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر، حيث سيتم تقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وأكد محافظ قنا أن هذه الإجراءات ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا لمدة 6 سنوات دون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

وأشار إلى أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 780 وحدة سكنية بالقرية، ليصبح عدد القرى التي دخلها الغاز الطبيعي 20 قرية بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.