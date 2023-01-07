أقل من 90 يوما على استحقاق شهادة الـ18%.. هل يلحق أصحابها شهادة الـ25%؟

يتبقى أقل من 90 يوما على موعد استحقاق شهادة الـ18% التي جرى طرحها من قبل بنكي الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي لمدة عام، إذ جمع البنكان منذ تاريخ طرح الشهادة حتى نهاية مايو الماضي 750 مليار جنيه.

موعد استحقاق شهادات الـ18%

سيكون بمقدور أصحاب الشهادة في موعد الاستحقاق، معاودة ادخار قيمتها في الشهادة ذات العائد الأقرب سواء الأقل أو الأعلى المتاحة آنذاك، أو استغلال مبلغ الشهادة في أي منتج مصرفي آخر أو حتى وعاء استثماري خارج القطاع المصرفي.

استرداد قيمة شهادات الـ18%

سيستمر أصحاب شهادة الـ18% الذين اشتروا الشهادة قبل عام في مواصلة أعمال الاسترداد تباعا حتى نهاية مايو المقبل، بمجرد مرور عام من تاريخ عمل اليوم التالي لإصدار الشهادة.

من المستبعد أن يتمكن أصحاب شهادة الـ18% من معاودة توجيه قيمة الشهادة لتلك الأخيرة التي أصدرها كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 25%، قياسا على تصريحات محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إذ قال إن مدة طرح الشهادة الجديدة تتراوح بين أسبوع و3 أسابيع تقريبا.

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين كانا قد أصدرا شهادتين ذات عائد مرتفع بنسبة 22.5% و25%، الأربعاء الماضي، لمدة عام، بعائد شهري للأولى وسنوي للثانية، وذلك في جميع فروعهما بالمحافظات.

وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية إلى 20.88% أجل عام، الخميس الماضي، بعد يوم واحد من طرح الشهادتين، إذ طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، 43.5 مليار جنيه أذون خزانة أجل عام وأجل 6 أشهر.