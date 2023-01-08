عرض مسرحية «الكنز الأعظم» مجانا على سفينة «لوجوس هوب».. اليوم

تعرض سفينة «لوجوس هوب»، أكبر مكتبة عائمة حول العالم، مسرحية «الكنز الأعظم»، يومي 11 و12 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحا والثانية عشر ظهرا، بشكل مجاني.

عرض فني بعنوان «تعرف على العالم»

ونظمت السفينة أمس، عرضاً فنياً مفتوحاً بعنوان «تعرف على العالم»، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وكان سعر التذكرة 50 جنيهاً.

وشهدت سفينة لوجوس هوب، توافد آلاف الزائرين خلال 3 أيام، منذ رسوها في ميناء بورسعيد، من محبي القراءة والمهتمين بالمعرفة من مختلف الأعمار والفئات، إذ بلغ إجمالي الزائرين 10468 زائرا خلال يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد اليوم، لتوافد أعداد كبيرة من الرحلات الخارجية، بحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس.

نشاط الفريق المتطوع بالسفينة

وزار فريق المتطوعين بالسفينة، المناطق الآثرية والسياحية بالمحافظة، وممارسة رياضة الرايد، ونظموا فعالية لنظافة للشارع المقابل للميناء السياحي ببورسعيد الذي ترسوا عليه السفينة، تفعيلاً لدوها المجتمعي والبيئي وأعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

وتحمل السفينة على متنها 50 ألف كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية، وترسوا في مصر 20 يومًا، وتغادر الميناء يوم 23 يناير الجاري، لتستأنف رحلتها إلى ميناء العقبة بالأردن.