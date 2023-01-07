مصرع سائق تروسيكل إثر سقوطه من أعلى كوبري الأوسطى

لقي سائق تروسيكل مصرعه، سقط من أعلى كوبري الطريق الأوسطي، أمام مساكن المستقبل الحي السادس، في حادث بعد أن اختلت عجلة القيادة به، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث سقوط من علو من كوبري الطريق الأوسطي أمام مساكن المستقبل الحي السادس.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة الإدارة للمباحث المقدم إسلام المهداوي والقوة المرافقة أدلة إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع «يوسف أنور» 23 سنة، والذي أفاد بأنه وجد أحد الأشخاص ملقيا على جانب الطريق، وبالفحص تبين وجود حادث سير فوق كوبري الأوسطي، إذ اختلت عجلة قيادة التروسيكل من السائق اصطدم بحائط الكوبري.

وأسفر عن ذلك سقوط سائق التروسيكل من أعلى الكوبري، جثة هامدة وتبين أنه يدعى «محمد محمود» 22 سنة يعمل موزع مواد غذائية ومقيم أكت أثر إصابته بكسر بالجمجمة، وإصابة «إسلام محمد» 19 سنة طالب ومقيم دائرة القسم.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.