أسعار الفضة اليوم في مصر.. الجرام عيار 999 يسجل 20.85 جنيه

شهدت أسعار الفضة اليوم في مصر، استقرارًا نسبيًا سواء فيما يخص سعر جرام الفضة، أو الأوقية، وحتى السبائك المختلفة الأوزان، بعدما انتعشت تجارة الفضة إثر اتجاه الشباب والفتيات لها وشرائها كشبكة بديلًا للذهب بعد تغير أسعاره، وبقصد التوفير وتيسير الزواج.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفضة اليوم في مصر للجرام، والسبائك بالجنيه المصري والدولار، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الفضة اليوم في مصر

وقال عبد المحسن مصطفى رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن أسعار الفضة اليوم في مصر، جاءت كالتالي:

سعر أونصة الفضة اليوم في مصر: سجلت 648.26 جنيه.

سعر كيلو الفضة اليوم في مصر: سجل 20 ألفًا و844 جنيها، و26 قرشًا.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر 2023: سجل 20.84 جنيه.

سعر الفضة اليوم بالدولار

من ناحيته أشار عبد الحليم حسام عطا، تاجر فضة، إلى أنّ سعر الفضة اليوم بالدولار جاء كالتالي:

سعر أونصة الفضة اليوم بالدولار: .

سعر كيلو الفضة اليوم بالدولار: سجل 766.33 دولارًا.

سعر جرام فضة اليوم بالدولار: سجل 0.77 دولارًا.

سعر أونصة الفضة للبيع والشراء في مصر

وأوضح أنّ سعر أونصة الفضة للبيع والشراء في مصر جاء كالتالي:

سعر أونصة الفضة الآن: سجل 648.26 جنيهًا، بينما سجل سعر الأونصة للبيع 647.41 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 649.10 جنيهًا.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

وحول أسعار جرام الفضة اليوم في مصر، كشف «حليم» أنّها جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم عيار 999 الفضة النقية: سجل 20.85 بينما سجل بالدولار 0.77 دولارًا.

سعر جرام الفضة اليوم عيار 958 الفضة البريطانية: سجل 19.99 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 0.74 دولارًا.

سعر جرام الفضة اليوم عيار 925 الفضة الاسترليني: سجل 19.31 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 0.71 دولارًا.

سعر جرام الفضة اليوم عيار 900 فضة العملات: سجل 18.78 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 0.69 دولارًا.

سعر جرام الفضة اليوم عيار 800 فضة المجوهرات: سجل 16.70 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 0.61 دولارًا.

سعر جرام الفضة اليوم عيار 880: سجل 18.37 جنيهًا، فيما سجلت بالدولار 0.68 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة عيار 999 اليوم للشراء

وأضاف إلى أنّ سعر سبائك الفضة شراء جديد عيار 999 بالجنيه والدولار جاءت اليوم السبت كالتالي:

سعر جرام الفضة في السبيكة اليوم: سجل 27.79 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 1.02 دولارًا.

سعر أونصة الفضة اليوم في السبيكة: سجل 857.753 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 31.535 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 50 جرامًا: سجل 1373.65 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 50.50 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 100 جرامًا: سجل 2736.85 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 100.62 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 200 جرامًا: سجل 5223 جنيهًا بينما سجل بالدولار 192.02 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 250 جرامًا: سجل 6424.30 جنيهًا للبيع، فيما سجل بالدولار 236.19 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 500 جرامًا: سجل 12 ألفًا و723 جنيهًا و24 قرشًا، بينما سجل بالدولار 467.76 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 1 كيلو: سجل 25 ألفًا و70 جنيهًا و42 قرشًا، فيما سجل بالدولار 921.70 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة عيار 999 اليوم "إعادة بيع"

وبيّنّ أنّ سعر سبائك الفضة عيار 999 "إعادة بيع" بالجنيه والدولار جاءت اليوم السبت كالتالي:

سعر جرام الفضة في السبيكة: سجل 20.73 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 0.76 دولارًا.

سعر أونصة الفضة في السبيكة: سجل 644.737 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 23.703 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 50 جرامًا: سجل 1036.44 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 38.10 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 100 جرامًا: سجل 2072.88 جنيهًا، فيما سجل بالدولار 76.21 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 200 جرامًا: سجل 4145.76 جنيهًا، بينما سجل بالدولار 152.42 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 250 جرامًا: سجل 5182.20 جنيهًا، فيما سجلت بالدولار 190.52 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 500 جرامًا: سجل 10364.41 جنيهًا للبيع، بينما سجل بالدولار 381.04 دولارًا.

سعر سبيكة الفضة اليوم وزن 1 كيلو: سجل 20 ألفًا و728 جنيهًا و82 قرشًا، فيما سجل بالدولار 762.08 دولارًا.