«إحنا شعب واحد».. السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: «يارب تبقى سنة خير وسلام» (ملف خاص)

نسير بخطى ثابتة رغم بعض الظروف التى نعانى منها.. ولكن لا نخاف ولا نقلق وأنا بقول من فضلكم هتلاقوا ناس تتحدث كثيراً دون دراية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والمسيحيين المصريين بالعيد، وذلك خلال زيارته، مساء أمس الأول، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تقام فيها صلوات قداس عيد الميلاد المجيد. وقوبل الرئيس السيسى بعاصفة من التصفيق، وحرص على مصافحة عدد كبير من المصلين، مهنئاً إياهم وسط أجواء مشحونة بالمحبة والتقدير والحفاوة من قبَلهم.

أقدم التهنئة لكل المصريين

أقدم التهنئة للحاضرين ولكل المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أعبّر عن تمنياتى بأن يكون العام الجديد عام خير ومحبة وسلام فى كل العالم وليس فى مصر فقط: «كل سنة وانتم طيبين جميعاً وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً ويا رب السنة دى تبقى سنة خير وسلام ومحبة علينا كلنا مش بس فى مصر ولكن فى العالم كله، كما أوجه التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا تواضروس الثانى ولجميع الحاضرين، فاليوم مناسبة جميلة وسعيدة ونحن شعب واحد ولا يوجد أى شكل من أشكال الفرقة بيننا».

محبتنا ستظل دون تمييز

«بقول الكلام ده علشان تفضل محبتنا لبعض دون تمييز، ولا بد أن هذه النقطة إحنا كلنا الشعب المصرى يجتهد وتكون محبتنا لبعضنا البعض موجودة فى نفوسنا وللأجيال القادمة، إحنا كلنا محتاجين نأكد فى كل مناسبة إننا واحد ولا يوجد أى شكل من أشكال التفرقة فيما بيننا، وكل واحد يعرف على قدر معرفته، الموظف والمدير وحتى نصل إلى من يتولى المسئولية، يعنى حد هيعرف -مع كل التقدير والاحترام لأعضاء الكنيسة الآخرين- مثل قداسة البابا فى شئون الكنيسة؟ قطعاً لا، وكل سنة وانتم طيبين، وأدعو من الله أن يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره».

أطمئن الشعب المصرى بشأن الأوضاع القائمة

«أرى الناس قلقانة، ولكنى أطمئنكم أننا لا نُخفى شيئاً عليكم، وخلال كل مناسبة نطالب بعدم السماع من أى أحد غير مسئول، وربنا لن يتخلى عنا، وهو الذى خلقنا كلنا، ولا تخافوا لسببين، أولهما أن ربنا موجود، والثانى نحن كدولة بمسئوليها حريصون على الشعب المصرى. ورغم أن الأزمة الكبيرة فى العالم تأثيراتها ضخمة جداً، لكن الدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة مختلفة عما يحدث الآن».

الرئيس: أشعر بقلق المصريين وأدعوهم ألا يخافوا لأن ربنا موجود ومش هيسيبنا

«إحنا الحمد لله رب العالمين نسير بخطى ثابتة، رغم بعض الظروف التى نعانى منها، ولكن لا نخاف ولا نقلق، وأنا بقول من فضلكم هتلاقوا ناس تتحدث كثيراً دون دراية، هم لا يعرفون أى شىء.. قالوا خلى بالكم إن قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه، لو هعمل حاجة هقول لكم كلكم، وهى مصر لو تعبت هنتخلى عنها؟!».

حكمة البابا تواضروس الثانى

«فى كل حديث أستمع إلى قداسة البابا تواضروس أجد فيه بلاغة وحكمة كبيرة، وأنا أريد أن أقول لكم أنتم لا تعرفون مدى المحبة والتقدير والاعتزاز الذى أقدّر به قداسة البابا تواضروس، أنا تحدثت العام الماضى هذا الكلام كلنا فاكرينه، ولكن فى كل مرة أستمع لحديث قداسة البابا أو حتى الكتاب الذى صدر عن قداسته أجد فيه حكمة وبلاغة عظيمة جداً.. ولن أنسى قول قداسة البابا فى حديثه عندما قال إن الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق».