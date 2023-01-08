أسباب إجازة «البدلة» و«براح» بمجمع اللغة العربية بالقاهرة

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أحدث الكلمات التي أجازتها حديثا لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع، وهي «البدلة» و«براح» بهدف من خلاله إلى تقليل الفجوة بين العامية والفصحى.

إجازة كلمة بدلة

وأوضح المجمع أوجه إضافة أحدث كلمتين وهما البدلة وبراح في بيان: البُدَلَة: الكثيرة التبدُّل والتبديل ووجه الاعتراض: لعدم وروده في المعاجم أما وجه الإجازة جاء في كتاب البيان والتبيين 2: 126 في خطبة قطري بن الفجاءة في وصف الدنيا: بُدَلَة نقّالة، والمراد بالبُدَلَة الكثيرة التبدل والتبديل، والظاهر أن ضبطها على وزن فُعَلَة، فإن هذا الوزن هو الخاص بالكثير الفعل للشيء.

أسباب إجازة كلمة براح في مجمع اللغة العربية

وتابع المجمع: «براح: مجال مُتَّسع للانطلاق والحركة المعنوية والفكرية، ووجه الاعتراض: لعدم ورودها في معاجم اللغة بهذا المعنى أما وجه الإجازة: جاء في المعجم الوسيط: البَراحُ: الـمُتَّسِعُ من الأرض لا زرع فيه ولا شجر، والبَراح من الأمر: البيِّن الواضح وهي في الأصل مصدر الفعل بَرَحَ الذي يدور معناه على الزوال والانتقال والمفارقة، والاستعمال الذي شاع وغلب حديثًا لكلمة البَرا بالمعنى السابق، خلصها من الاقتصار على المعنى المادي وغلب عليه الدلالة المعنوية المذكورة وفي الاستعمالات القديمة ما يمهد له؛ فالبَراح من الأمر: البين الواضح»