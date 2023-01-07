البابا تواضروس يثني على عدد «الوطن» الخاص بالسيد المسيح: مجهود طيب وصفحات جميلة

أثنى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم السبت، الذي خصصته جريدة الوطن للسيد المسيح بمناسبة ذكرى عيد الميلاد.

وأشاد قداسة البابا، بالعدد الخاص، وما أحتواه من مقالات وتحقيقات وقصص صحفية معمقة، عن مكانة السيد المسيح لدى المصريين والإنسانية.

وقال البابا، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»: مجهود طيب وصفحات جميلة.. أرجو لكم التوفيق دائما

جدير بالذكر، أن جريدة «الوطن» اليومية، خصصت عددها الصادر السبت 7 يناير بالكامل ولأول مرة، للاحتفاء بالسيد المسيح، في ذكرى احتفال المصريين بعيد الميلاد، حيث يعد الملف الأكبر والأهم حول السيد المسيح.

وألقى العدد الخاص الضوء على رسائل «يسوع» الأخلاقية السامية التي تركها لنا، خاصة عظة الحبل، والتي تمثل وثيقة خلاص البشرية استهدفت مبادئ المحبة والتسامح والسلام والتعايش وتعزيز القيم السامية.

وضمن عدد «الوطن» التاريخي نماذج واقعية لتطبيق رسائل السيد المسيح بالمحافظات، كما حرصت «الوطن» على الاستنارة بآراء رموز الدين المسيحي والاسلامي، حيث شهدت افتتاحية العدد مقال خاص للبابا تواضروس الثاني، ورسائل للامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كذلك شمل العدد، مقالات لكل من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافيّ القبطيّ الأرثوذكسيّ، والأب ابراهيم فلتس النائب العام لحراسة الاراضي المقدسة.

كما استكتبت «الوطن» كلا من د. شوقي علام مفتي الديار المصرية، د. علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي الكبير.

يذكر أن «الوطن» تميزت مؤخرا بعدد من الملفات التي حققت ردود أفعال واسعة، كان أبرزها تخصيص عدد كامل عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في يوم مولده.