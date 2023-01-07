البابا تواضروس: أسس المواطنة أصبحت موجودة على أرض الواقع في مصر

قال البابا تواضروس الثاني، إن هناك حركات في العالم جمعت كل الكنائس مثل مجلس الكنائس العالمي، ولكنهم يتجنبون الحديث حول العقيدة بالرغم من وجود تعاون كبير بينهم وخاصة على المستوى الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك مجلس كنائس مصر ومجلس كنائس إفريقيا ومجلس كنائس أوروبا بما يؤكد أن روح المحبة موجودة ومنتشرة بين مختلف الطوائف.

أسبوع الصلاة السنوي

وأوضح البابا تواضروس في لقاء له على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن أسبوع الصلاة السنوي يشهد الصلاة في كنائس مختلفة كل مرة تعبيرا عن المحبة المتبادلة بيننا، متابعا: «الكنيسة لها الصوت الرسمي ومن الممكن أن يسيء أحد الأفراد التعبير أو الفهم مهما كان موقعه، ويجري التحقيق في ذلك داخليا».

أسس المواطنة من حقوق وواجبات

وتابع «المشكلة في أن البابا هو المدير، وكل أب له طريقة تعامل ومع ذلك هو المدير في الناحية الإدارية، ورسالتنا للجميع أن الاحترام متبادل والقواعد تنفذ ولكن لا بد من نشر المحبة، اليوم، أسس المواطنة من حقوق وواجبات أخذت واقعا كبيرا في الحياة المصرية وهو شيء يحسب للجميع ولكن طريقنا لا يزال طويلا، بعدما كانت مجرد كلمة ديكورية تقال في المناسبات».

وأكد البابا تواضروس أن الجميع مواطنين بفعل الدستور أمام القانون بغض النظر عن أي شيء آخر.