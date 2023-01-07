الفنان عمرو محمد: «بقالي 17 سنة مش بتحرك ونفسي حد يهتم بعلاجي»

قال الفنان عمرو محمد علي، إن حالته الصحية بخير، إذ زاره اليوم وفدا من نقابة الممثلين، للاطمئنان عليه، متابعا: «محتاج إن ربنا يشفيني ويتمم علاجي على خير، والدكتور أشرف زكي النقيب مهتم بيا جدا، ومش عارف أشكره إزاي، لكنه إنسان جميل».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية dmc، أن الفنان أحمد سلامة ومصطفى حجي قاما بزيارته بالفعل للاطمئنان على حالته الصحية، متابعا: «كل المطلوب من النقابة أنها تواصل اهتمامها بالعلاج، والحمد لله النقيب مهتم بينا جدا، وأتمنى ربنا يتمم شفائي على خير وأرجع تاني للشغل وجمهوري».

الحالة الصحية

وأشار إلى أنه يعاني التهاب الأعصاب منذ 2006 وبعيد تماما عن الساحة الفنية، مضيفا: «المرض صعب وربنا هو الشافي، مرضي علاجه مكلف وربنا يقدر الناس اللي بتحبني إنها تساعدني لأن مرض التصلب المتعدد صعب، وعلى مدار 17 سنة قاعد مكاني مش بتحرك لأن العلاج اللي باخده غير كافي، ونفسي حد يهتم بعلاجي كاملا».