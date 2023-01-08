13 تصريحا مهما للبابا تواضروس الثاني: ثورة 30 يونيو عدلت الموازين

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من الأسرار والمواقف الإنسانية التي تجمعه بالمحيطين به، ونشأته وطفولته، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها في حوار على التلفزيون المصري.

بيت العائلة مؤسسة اجتماعية

وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات البابا تواضروس الثاني التلفزيونية وذلك خلال السطور التالية:

1- أنا وشيخ الأزهر بنتكلم كتير في التليفون لما يكون هناك موضوعات عاجلة وأشكر الله على أن هناك علاقات طيبة.

2- بيت العائلة مؤسسة اجتماعية تجمع بين الأزهر والكنيسة ويحدث فيها نوع من الحوار والتلاقي، وهناك الكثير من الموضوعات المشتركة.

3- الحفاظ على الإنسانية بكل أبعادها، مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع مثل البيت والأسرة والمؤسسة الدينية والإعلام.

4- لازم يتزرع في كل ولادنا إن الوطن رقم واحد، ومصر لديها صورة اعتدالية ومتوازنة.

5- النيل علم المصريين روح العبادة.

6- نشأت في أسرة عادية، وكانت أسرة والدي تنحدر من القاهرة، بينما كانت تنحدر أسرة والدتي من قرية صغيرة.

أمنيته منذ صغره

7- تمنيت منذ صغري أن أصبح صيدلانيا، لأن الدواء يزيل الآلام، وهذا ما حدث.

8- بدأت الدولة تلتفت وتجعل من مسار العائلة المقدسة شيء مهم سياحيا وروحيا واقتصاديا.

9- العنف اللي حصل في 2013 مكانش من طبيعة المصريين.

10- مصر دايما عامرة بالخير ومفيش حد بيبات من غير عشاء.

11- أسس المواطنة أصبحت موجودة على أرض الواقع في مصر.

12- أقرأ لزكي نجيب محمود ويوسف السباعي وأفضل الأدب الروسي، ومعجب بالدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب، والأم تريزا.

13- ثورة 30 يونيو عدلت الموازين وخلقت حياة جديدة للمصريين