محافظ القاهرة: تنفيذ 5 آلاف مشروع بتكلفة 567 مليار جنيه في 8 سنوات

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنّ العاصمة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الأعوام الثمانية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا إلى تحسن جودة الحياة وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروعًا بالقاهرة بتكلفة تجاوزت 567 مليار جنيه.

وأضاف أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء، لتلبية كافة احتياجات المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن جميع أحياء ومناطق المحافظة تشهد تطويرا شاملا للبنية الأساسية والمحاور والخدمات الاجتماعية.

محافظ القاهرة: تنفيذ أكثر من ألف مشروع خلال 2022

وأشار محافظ القاهرة، في بيان قبل قليل، إلى أنّ عام 2022 شهد تنفيذًا لأكثر من ألف مشروع بالعاصمة بتكلفة تقارب 43 مليار جنيه، والانتهاء من تنفيذ 545 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه، وجاري استكمال 584 مشروعا بتكلفة 23 مليار جنيه.

وحول التطوير الذي شهده قطاع الصحة، أوضح أنه تم تنفيذ أكثر من 50 مشروعا بتكلفة تقارب مليار ونصف مليار جنيه، شملت إنشاء ورفع كفاءة وتطوير وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية، كمركز طبى الخيالة بالبساتين، ومركز طبى كفر العلو بحلوان، وتطوير مستشفيات المنيرة وشبرا والقاهرة الجديدة وروض الفرج وحميات حلوان ومنشية البكرى وعين شمس.

وفى مجال التعليم، بلغ عدد المشروعات المنفذة 22 مشروعًا، أضافت 385 فصلًا لتخفيف الكثافات بالفصول، واستيعاب عدد أكبر من الطلاب بتكلفة قدرها 164 مليون جنيه، إذ تم الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتعلية عدد من المدارس من بينها مدرسة المستقبل أساسي رسمى لغات بالزيتون، ومدرسة الوحدة المركبة تعليم أساسي تربية خاصة بحي 15 مايو، ومدرسة أرض محطة أملاك 8 رسمية لغات بالسلام، ومدرسة المتفوقين بالقاهرة الجديدة، ومدرسة الحرية الإعدادية بالزيتون، ومدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية بالسلام، ومدرسة السيدة عائشة ثانوي بنات بالمرج، ومدرسة الشهيد عميد أ .ح عمرو رشوان بالقاهرة الجديدة.

القضاء على العشوائيات

وفى مجال الإسكان بديل العشوائيات بالقاهرة، أكد محافظ القاهرة انتهاء مشروعى الخيالة وأهالينا 3 متكاملى الخدمات (مدارس ومسجد وكنيسة ووحدات صحية وغيرها) بعدد وحدات 5732 وحدة سكنية بتكلفة تقارب4 مليار جنيه.

وشهد عام 2022 تنفيذ 20 مشروعًا لإنشاء عدد من الطرق والمحاور والكبارى الجديدة ضمن خطة الدولة لربط مناطق القاهرة وتخفيف الكثافات المرورية، بتكلفة 11 مليار جنيه من بينها محوري الفريق العرابى وجيهان السادات.

172 مشروع مرافق بالقاهرة ب4.5 مليار جنيه

كما شهد عام 2022 تنفيذ 172 مشروع مرافق بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 2 مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة 115 مليون جنيه، تشمل تطوير محطة مياه المرج ورفع كفاءتها، وعمل توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه التبين لرفع الطاقة من 300 ألف متر مكعب يوميا إلى 400 ألف متر مكعب يوميا.

وبالنسبة لقطاع الصرف الصحي، تم الإنتهاء من 120 مشروعًا بتكلفة 3 مليار جنيه من بينها توسعة محطة معالجة عرب أبو ساعد بحلوان من 350 ألف مكعب يوميا إلى 550 ألف متر مكعب يوميا، وتوسعة محطتي رفع عين شمس والأميرية بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق وأحياء القاهرة المختلفة.

25 مشروع في قطاع الكهرباء بتكلفة85 مليون جنيه

وفي قطاع الكهرباء بالقاهرة، تم الانتهاء من 25 مشروعًا بتكلفة 85 مليون جنيه من بينها توصيل الكهرباء لطريق جسر السويس بعد تطويره، وتوصيل الكهرباء لشارع جوزيف تيتو طريق الهايكستب، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمشروعات بديل العشوائيات.

وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي، تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعًا بتكلفة 295 مليون جنيه تنوعت بين محطات وخطوط رئيسية وشبكات وتحويلات وإدخال الغاز للمنازل بجميع مناطق وأحياء القاهرة .