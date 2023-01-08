حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة على محافظات البحر المتوسط

تشهد البلاد، خلال الـ72 ساعة المقبلة، حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية في الطقس، نظرا لتأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا، يقابله منخفض على سطح البحر المتوسط يعمل على عدم الاستقرار في حالة الطقس.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، وصولا إلى جنوب الصعيد، ومدن القناة، ومنطقة مصر الوسطى، ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا خاصة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بنسبة حدوث 60%.

ووفق بيان الأرصاد، تستمر الشبورة الصباحية الكثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من والى مدن القناة والقاهرة الكبرى والقريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الاثنين 9 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 10-1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 11 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.