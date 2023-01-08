عاجل.. انتشال الضحية الثانية من تحت أنقاض العقار المنهار بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، منذ قليل، من انتشال جثة الضحية الثانية لرجل كبير في السن من تحت أنقاض العقار المنهار بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك عقب إنقاذ فتاة من تحت ركام العقار المنهار.

تشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.

انهيار منزل مكون من 5 طوابق

وقال محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض.

وأصدر محافظ أسيوط تكليفاته للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار، وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.