«هيئة الأرصاد» عن حالة الطقس غدا: أمطار تصل إلى القاهرة والجيزة

تسود أجواء باردة في الصباح الباكر، وخلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، في حالة الطقس غدا، وفق ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها مساء اليوم.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن حالة الطقس غدا وحتى نهاية الأسبوع الجاري، تشهد أجواء لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار هطول أمطارٍ متوسطة قد تكون غزيرة بنسبة 60% على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة تتراوح بين 30 لـ40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وخليج السوس وجنوب سيناء، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أيضًا غدا الاثنين وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا

ووفقا لهيئة الأرصاد من التوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا، ما يلي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.