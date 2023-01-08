مقتل عاطل بطلق ناري أمام منزله بكرداسة في ظروف غامضة

تكثف مباحث كرداسة جهودها لكشف لغز مقتل عاطل بطلق ناري في القلب، أودى بحياته في الحال، أمام منزله، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش مباحث كرداسة، بقيام شخص مجهول يقود دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على « م. س» 20 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، أثناء خروجه من منزله، ما أودى بحياته في الحال، وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، لكشف غموض الحادث، والقبض على الجاني.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.