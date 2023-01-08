وفد طلابي في بني سويف يزور كنيسة عزبة شنودة للتهنئة بعيد الميلاد

قدم عدد من تلاميذ مدرسة ابتدائية في قرية بمحافظة بني سويف، تهنئة عيد الميلاد المجيد، إلى الإخوة الأقباط وراعي كنيسة السيدة العذراء بعزبة شنودة التابعة للوحدة المحلية لقرية دنديل بمركز ناصر.

وفد من أهالي قرية دنديل يقدم تهنئة عيد الميلاد لراعي كنيسة ببني سويف

بداية الفكرة من تلميذة بالمدرسة حسبما أوضح عدلي محمد عبداللطيف مدير مدرسة دنديل الابتدائية 2 بمركز ناصر في محافظة بني سويف ، قائلًا: «حضرت إحدى التلميذات وقدمت لي فكرة أن يقوم وفد من تلاميذ المدرسة لتقديم تهنئة عيد الميلاد المجيد لإخواننا المسيحيين، وذلك بكنيسة عزبة شنودة المجاورة لنا، وافقتها وشكرتها على فكرتها، وبالفعل توجهت معهم ورافقنا وفد من أهالي قرية دنديل وفي مقدمتنا رئيس القرية».

وقال محمد عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية لقرية دنديل: «ما فعله تلاميذ المدرسة رائع للغاية لأنه أتى من أطفال لا تتعدى أعمارهم 12 عاما، وهذا يدل على روح المحبة والأخوة التابعة بين عنصري الأمة، وأن مصر في حماية الله وعنايته حتى يوم القيامة».

راعي كنيسة يستقبل تلاميذ مدرسة دنديل

واستقبل الوفد القس ميساك ميخائيل راعي كنيسة السيدة العذراء بعزبة شنوده، في حضور عدد كبير من أهالي القرية، وسط حفاوة في الاستقبال حيث قدم الوفد تهنئة عيد الميلاد المجيد.

وأكد راعي الكنيسة على عمق العلاقة بين أهالي القرية والقرى المجاورة سواء مسلمين أو مسيحيين، فالكل هنا واحد لا فرق بين أحد، موجهًا الشكر للأطفال على مشاعرهم الرقيقة.