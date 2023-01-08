تنمية الصعيد.. توصيل المياه لـ6 قرى ونجوع في نقادة بقنا

توصيل مياه الشرب للمنازل المحرومة في الصعيد، خاصة محافظة قنا، كانت أولوية قصوى للمسؤولين وحياة كريمة، ضمن خطة تنمية الصعيد في عهد الرئيس السيسي، إذ انتهت المبادرة، من مد الخطوط للمنازل في مركز نقادة.

وانتهت الشركة، من توصول المياه العذبة إلى منازل المواطنين بعدد من المناطق، بمركز نقادة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مؤسسة بالعربى إنسان للتنمية، نفذت خط مياه بطول 3300 متر، وقطر 6 بوصة، بتكلفة مالية 1.5 مليون جنيه لخدمة منازل في قرى «أسمنت، دراو، بشلاو، ساحل دراو، عزبة طايع، ساحل سليم»، في ظل اهتمام الدولة بالمواطنين، ضمن خطة تنمية الصعيد.

وأكد أن محافظة قنا تحرص دائما على رفع كفاءة محطات المياه، وإحلال وتجديد الشبكات الأرضية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول المياه إلى المنازل بنفس جودتها بالمحطات، وقدم الأهالى شكرهم لمحافظ قنا، والقيادات التنفيذية، لاهتمامهم بتوفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين.

يذكر أن الوحدة المحلية في قرية أبومناع غرب محافظة قنا، شهدت توصيل عدد من وصلات المياه للمنازل المحرومة في نجوع القرية.