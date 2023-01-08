تفاصيل انهيار منزل بأسيوط.. استخراج 3 جثامين وإنقاذ سيدة وفتاة

تكثف قوات الإنقاذ والحماية المدنية بأسيوط، من جهودها في البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقار المنكوب بحي غرب، وتنشر «الوطن» تفاصيل انهيار منزل بأسيوط مكون من أربع طوابق وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، واستخراج مصابين اثنين على قيد الحياة، بينما مازال هناك 4 أشخاص تحت الأنقاض.

تفاصيل انهيار منزل بأسيوط

تفاصيل انهيار منزل بأسيوط تضم عدة مشاهد تبدأ ببلاغ تلقاه قسم أول أسيوط من الأهالي يفيد انهيار منزل مكون من 4 طوابق بشارع أحمد مدحت بمنطقة قلتة، لتنتقل على الفور وحدة بحث جنائي وحماية مدنية وفرق إنقاذ إلى موقع الحادث.

الانتقال لموقع حادث انهيار منزل بأسيوط

بالانتقال لموقع الحادث تبين انهيار عقار بشكل كلي، ووجود ضحايا أسفل الأنقاض وجرى الدفع على الفور بـ12 سيارة إسعاف لموقع الحادث وكذلك 3 سيارات حماية مدنية وبدأت فرق الحماية المدنية بالعمل على إنقاذ المصابين.

انتشال 3 جثامين وإنقاذ سيدة وفتاة

تمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ مسنة 79 عامًا وفتاة، وجرى نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافهما واستخراج 3 جثامين بينما جارٍ البحث عن 4 أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

فريق إغاثة يتوجه لموق الحادث

كما أصدرت محافظة أسيوط تعلميات بمتابعة تفاصيل انهيار منزل باسيوط، إذ توجه اللواء شاكر يونس السكرتير العام، والعميد علاء عبد الجابر السكرتير المساعد بالمحافظة لتفقد موقع المنزل المنهار فضلا عن فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، إذ توجهت لموقع الحادث سيارات الحملة الميكانيكية بحي غرب أسيوط لرفع الأنقاض بإشراف محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

لجنة هندسية لمعاينة منزل أسيوط

في متابعة للمحافظة لتفاصيل انهيار منزل بأسيوط، أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب ومديرية الإسكان بأسيوط لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة له حفاظًا على أرواح قاطنيها.

صرف تعويضات

ووجه محافظ أسيوط مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بصرف إعانات وتعويضات لأسر الضحايا.

إنقاذ كلب حيا من أسفل عقار أسيوط

كان أكثر تفاصيل انهيار منزل بأسيوط، استخراج فرق الإنقاذ كلبا حيا أثناء عملها في البحث عن ناجين أسفل الأنقاض.